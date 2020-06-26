VAN Ağaçta ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağaçta ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı

VAN'ın Erciş ilçesinde, ayağına ip dolanan kargayı, itfaiye ekipleri kurtardı. Ayağından yaralanan karga, veterinere götürüldü

Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde, bir karganın ağaçta mahsur kaldığını ve uçamadığını gören Hanifi Arlı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağına ip dolanan kargayı kurtarmak için itfaiye merdivenini kullanarak ağaca tırmandı. Ekiplerin kurtarma çalışması sonucu, karga asılı kaldığı ağaçtan indirildi. Uzun süre asılı kaldığı için ayağında yaralanan karga, itfaiye ekipleri tarafından vetirinere götürüldü. Bahçede gezerken kargayı fark ettiğini anlatan Arlı,"Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yardımcı olabildiğim için de mutlu oldum" dedi.