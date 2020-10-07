Van Büyükşehir Belediyesi 3 türbeyi onardı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu, Tuşba ve Çatak ilçelerindeki 3 türbede bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kentin inanç turizmine katkı sağlamak amacıyla İpekyolu ilçesindeki Sofubaba, Tuşba ilçesindeki Kara Şeyh Hazretleri ve Çatak ilçesindeki Seyyid Muhammed Teyyar türbelerinde çalışma başlattı.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca başlatılan çalışmalarda Sofubaba Türbesi'nin şadırvan mermeri yenilendi, diğer iki türbanın da çevre duvarları yapıldı.

Belediye ekipleri, Sofubaba Türbesi'nin içini boyayacak, çatısını onaracak, Seyyid Muhammed Teyyar Türbesi'nin de seramik ve halısını yenileyecek.

Üç türbede yapılan çalışmaların önümüzdeki ay tamamlanması planlanıyor.