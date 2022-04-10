Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

10.04.2022 15:20
Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ihbarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu
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Metamfetamin, Uyuşturucu, Başkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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