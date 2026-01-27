Van\'da 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucu Gevaş ilçesinde tespit edilen bir araç durdurulmuş, araç içerisinde yapılan aramalarda 9 parça halinde 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 2 kilo 20 gram eroin maddesi ele geçirilmiş. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN