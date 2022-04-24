Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheliye ait poşet içerisinde 4 adet topuklu bayan terliğinin içerisine zulalanmış 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 20 Nisan 2022 tarihinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüste, yolcu olarak bulunan M.A. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde farklı suçlardan 13 suç dosyası olduğu ve jandarma uyuşturucu köpeğinin şahsın eşyalarına tepki vermesi üzerine yapılan aramada şüpheliye ait poşet içerisinde 2 çift toplam 4 adet topuklu bayan terliğinin içerisine poşetlenerek zulalanmış vaziyette 1,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi" denildi. - VAN