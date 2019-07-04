Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak sigara operasyonu! 14 bin adet sigara bulundu
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Van'da kaçak sigara operasyonu! 14 bin adet sigara bulundu

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da kaçak sigara operasyonu! 14 bin adet sigara bulundu, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran ilçesi Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan aramada, toplam 14 bin 800 paket kaçak sigara ele gerilirken, olayla ilgili gözaltına alınan M.R.Ç. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Çaldıran, Polis, Van, 3. Sayfa
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