Van'da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi

Van'da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi Van'dan İstanbul'a uçakla gönderilmek istenilen 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi.

Van'da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi VAN - Van'dan İstanbul'a uçakla gönderilmek istenilen 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince havalimanına gelen M.A.B. isimli şahıs tarafından İstanbul'a kargo yoluyla gönderilmek üzere X-Ray cihazına 2 adet kolu bırakıldığı belirtildi. Polislerin kolilerden şüphelenmesi üzerine yapılan aramada, 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.B. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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