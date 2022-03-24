Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2) - Son Dakika

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, eğitime de 1 günlük ara verildi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizliği yaptı. İlçe merkezinde park halindeki araçlar da kara gömüldü. Esnaf, iş yerlerinin önünü kapatan kar yığınlarını küreklerle temizlemeye çalıştı.

Harun AKSU/BAŞKALE,(Van)-