Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2) - Son Dakika
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Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)

24.03.2022 10:17
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİVan'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, eğitime de 1 günlük ara verildi.

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, eğitime de 1 günlük ara verildi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizliği yaptı. İlçe merkezinde park halindeki araçlar da kara gömüldü. Esnaf, iş yerlerinin önünü kapatan kar yığınlarını küreklerle temizlemeye çalıştı.

Harun AKSU/BAŞKALE,(Van)-


Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2)
YORUMLAR
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Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

Hisarcık, Başkale, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı (2) - Son Dakika
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