Van'da 5 köpeğin ölümünde zehirlenme şüphesi - Son Dakika

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, boş bir arazide 5 köpek ölü bulundu. Köpekleri zehirlendiği üzerinde durulurken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde yaşayanlar, boş arazide telef olan köpekleri görüp, belediye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, burada 5 köpek ölüsüyle karşılaştı. Önce ölü köpekleri araziden çıkaran ekipler, daha sonra burada yaşayan çoğu yavru köpeği sağlık kontrolünden geçirerek aşı yaptı. Çevredeki diğer köpekler için de yiyecek ve su bırakan ekipler, konunun araştırılması için polis ekiplerine bilgi verdi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİİpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Mühendisi Ayaz Borak, çevredekilerin yaptığı ihbarla bölgeye geldiklerini belirterek, "Burası kapalı bir bahçe. Buraya ekiplerimizle birlikte geldiğimizde ölü köpeklerle karşılaştık. Zehirlenme olasılığı çok yüksek. Çünkü ölü köpekler bir aradaydılar. Bu şüphe olduğu için polis ekiplerine de haber verdik. Buraya geldiğimizde vatandaşlar bize köpeklerin zehirlendiklerini söyledi. Zaten bizim gözlemlerimiz de o yönde. Herhangi bir darp izi yok, köpekleri şişmiş halde bulduk. Vatandaşlar da verilen etlerle köpeklerin zehirlediğini iddia etti. Bizler de bu konuda araştırmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.'BELİRLEDİĞİMİZ ODAKLARIMIZ VAR'İpekyolu Belediyesi ekiplerinin sokak hayvanları konusunda çok hassas davrandığını ve vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları değerlendirdiklerini belirten Borak, "İpekyolu Belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Lokantalardan, fırınlardan ve gıda işletmelerinden topladığımız yiyecekleri, sokak hayvanlarına ulaştırıyoruz. Bu şekilde odaklar oluşturduk ve şu anda ilçe sınırlarımızda 100 odağımız var. Ayrıca yaralı, hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanlar içinde hayvan ambulansımız 24 saat çalışıyor. Vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyoruz ve bu vakalara ulaşıyoruz" diye konuştu.'BU MUDUR HAYVAN SEVGİSİ'

Ölen köpekleri görüp görüntüleyen vatandaşlar da, "Bu mudur hayvan sevgisi? Hayvan sevgisi bu kadar mı? Kim yapmış bunu, ne için yapmış, sizin derdiniz nedir? Allah kabul etmesin" diyerek tepkilerini dile getirdi.