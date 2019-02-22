Van'da 71 Kilo Eroin Ele Geçirildi
37 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi
'nden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüpheli araç Albayrak - Başkale karayolu üzerinde durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada 4 çuval içerisinde 140 paket halinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
(Mehmet Salih
Akkuş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
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