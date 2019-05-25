Son Dakika Haberleri: Van'da AK Parti'den iftar programı

Van'da AK Parti'den iftar programı

7 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Van'da AK Parti'den iftar programı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda iftar programı düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Ramazanın ibadet ayı olduğunu ve Müslümanlar için medeniyet, huzur ve sevinç anlamına geldiğini ifade ederek, "Ahirette makam, mevki ve servetin bir değeri yok. Müslümanlar olarak birbirimizle kucaklaşıp helalleşmeliyiz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise yaptığı kısa konuşmasında, aynı sofrada buluşmanın kendilerini mutlu etiğini belirtirken Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, "Biz duaya inanlardanız. Allah ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozsun. Birlik ve beraberliğimizin her daim devam etmesini diliyorum" ifadelerini kulandı.

Programa AK Parti Tuşba eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, belediye başkan aday adayları ve partililer katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:30 Kaynak: İHA
Tuşba, AK Parti, Van, Güncel
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