Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Karaca son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat'a gönderildi.

Şehit Karaca'nın naaşını taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat Havalimanı'na inemeyince Sivas Havalimanı'na yönlendirildi.

Buradan kara yoluyla Tokat'a getirilen şehidin cenazesi, Almus ilçesinin Çevreli beldesine götürüldü.

Baba evinde "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, Merkez Camisi'nde şehit Karaca'nın dayısı Bekir Cerit tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası belde kabristanlığında defnedildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Nagihan Karaca, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine şehidin babası Mehmet, annesi Emine ve kardeşlerinin yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile vatandaşlar katıldı.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma, Tokat, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:37 Kaynak: AA
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