Van'da Dolandırıcı Tutuklandı

Van'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen ancak para çekme işlemleri konusunda fazla bilgisi olmayan 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda emekli maaşını ya da engelli maaşını çekmek için işlem yapmak isteyen 4 kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, para çekmeye çalışanlara "yardımcı olma" bahanesiyle yaklaşarak kart şifrelerini öğrenip el çabukluğu ile kartlarını başka bir kart ile değiştirdiği, daha sonra farklı ATM'ye giderek söz konusu kişilerin hesaplarında bulunan parayı çektiği tespit edildi.

Ekipler, ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu 4 kişiyi dolandıran şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.