Van'da Gençlere Ücretsiz Spor Etkinlikleri

Van'da Gençlere Ücretsiz Spor Etkinlikleri
19.01.2026 15:45
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde gençler için ücretsiz spor imkanları sunuyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde gençlere birçok farklı spor etkinliği alanında ücretsiz hizmet imkanı sunuyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonları, yüzme havuzları, buz pateni salonu, kayak merkezi ve gençlik merkezleri yarıyıl tatilinde gençleri bekliyor. Van'da yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin tatillerini dolu dolu ve sağlıklı geçirmeleri için kapsamlı bir program hazırladı. Gençler, ara tatil boyunca birçok farklı spor ve sosyal tesisinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Van'daki tüm spor tesisleri ara tatil süresince açık olacak. Spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, buz paten salonu ve kayak merkezi gibi bir çok spor tesisi alanında uzman antrenörler eşliğinde tatil boyunca ücretsiz bir şekilde "Gençlik ve Spor Bakanlığı Seni Bekliyor" sloganıyla, Vanlı gençlerin ücretsiz bir şekilde spor yapma imkanı bulmalarını sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Gençlerimizin ara tatillerini ekran başında değil, spor ve sosyal aktivitelerle iç içe geçirmelerini istiyoruz. 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Seni Bekliyor' sloganımız ile gençlerimizin hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak bu imkanları sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Valimiz Ozan Balcı'nın himayelerinde hayata geçirmiş olduğumuz SporVan projesi kapsamında ilimizdeki spor salonları, yüzme havuzları, buz paten salonu, gençlik merkezleri ve kayak merkezimizdeki uzman antrenör ve eğitmenlerimiz gençlerimizi bekliyor. SporVan projemizdeki amacımız, her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalıdır. Gençlerimizin ara tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sporun ve sosyal aktivitelerin birleştirici gücünden faydalanarak gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm Vanlı gençlerimizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

