Van'da Kaçak Eşya ve Kuvars Taşı Ele Geçirildi

21.01.2026 14:41
Başkale'de yapılan kontrollerde 3,3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 336 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ile 1410 epidotlu kuvars taşı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 221 bin TL olan çeşitli gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili A.B (47) hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. Yine aynı noktada, ekiplerin durdurduğu başka bir araçta piyasa değeri 2 milyon 115 bin TL olan 1410 epidotlu kuvars taşı ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ç. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Başkale, Ekonomi, Güncel, Van, Son Dakika

