Van'da Kar Yağışı 96 Yerleşim Yerini Kapatıyor

(VAN) - Van'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 96 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Van'da yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Gevaş'ta 4, Bahçesaray'da 31, Başkale'de 10, Çatak'ta 20, Erciş'te 5, Gürpınar'da 14, Muradiye'de 8 ve Saray'da 4 olmak üzere toplam 30 mahalle ve 66 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.