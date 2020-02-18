Van'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Van'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da, ilçe belediyeleriyle koordinasyon halinde karla mücadele çalışması yürütülüyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca grup yolunda çalışan ekipler, gece sıfırın altında 25 dereye kadar düşen sıcaklık ve tipinin etkisiyle yer yer 3 metreyi bulan kara rağmen yolun açılması için çaba gösterdi.

Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu şantiye şefi Erdal Çalımlı, 14 mahallede çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır yoğun kar ve tipiye rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Grup yolu yaklaşık 60 kilometrelik yol ağına sahip. Burada ana yolları ve mahalle içleri dahil temizliyoruz. İlçe Belediyemize de bu anlamda destek veriyoruz. Yüksek kesimlerde yaklaşık 3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Dondurucu soğuklara rağmen bizler çalışmalarımızı 24 saat esasına göre yürütüyoruz." diye konuştu.

Dermanköy Mahalle Muhtarı Ferzende İpek ise ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde mağduriyet yaşamadıklarını dile getirdi.

Yüksek rakımı nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 3 metreye kadar çıktığını bildiren İpek, "Karın rahmet tarafı gibi eziyet tarafı da var. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Belediye otobüslerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz de okullarına sorunsuz gidip geliyor. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Fevzi Yılmaz da "45 yaşındayım ilk kez bu kadar yoğun kar yağışına şahit oluyorum. Metrelerce kar var. Allah devletimize zeval vermesin. Ekipler düzenli olarak yollarımızı temizliyor." ifadelerini kullandı.

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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