Van'da korkutan yangın - Son Dakika
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Van'da korkutan yangın

07.03.2022 10:11
Van'da korkutan yangın

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Elmalı Mahallesi Berberoğlu Sokakta meydana geldi. Adil Ok isimli şahsa ait ev, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Van'da korkutan yangın
Van'da korkutan yangın
Van'da korkutan yangın

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Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da korkutan yangın - Son Dakika


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