Van'da Kudüs İçin Protesto

Van'da "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Beşyol Meydanı'nda bulunan Kubbetü's-Sahra Çadırı önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, yerleşim yeri adı altında Filistin'deki toprakların gasbedildiğini söyledi.

Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs işgal altındadır. Bu işgal, geçici bir güvenlik uygulaması değil, sistematik, planlı ve ideolojik bir planın sonucudur. Gece yarısı basılan evler, zorla göç ettirilen aileler, tutuklanan çocuklar ve kutsal mekanlara yapılan sistematik baskıların hiçbiri tesadüf değildir. İsrail bir işgal rejimidir. Ne acıdır ki bu işgal, uluslararası hukuka rağmen sürdürülmektedir. Bu işgal ve zulmü sadece anlatılanlardan değil, sosyal medyadan, ulusal ve yerel gazetelerin manşetlerinden çok net bir şekilde görüyoruz."

Filistin'e saldırıların devam ettiğini hatırlatan Çevik, "Saldırılar güvenlik kaygısıyla değil, bir işgal politikası ürünüdür. Bugün Kudüs'te yaşanan acının, Gazze'de yaşananlardan bağımsız olmadığını çok iyi biliyoruz. Gazze, uzun süredir açık bir abluka altında karadan, havadan ve denizden kuşatılmış bir halkın hayatta kalma mücadelesidir." dedi.