Van'da Meralar Dışarıdan Kiralamaya Kapatıldı

06.02.2026 17:02
Van Valiliği, zayıf bitki yapısı nedeniyle meraları dışarıdan kiralamaya kapatıldığını duyurdu.

Haber: İshak KARA

(VAN)- Van Valiliği, zayıf bitki yapısı ve hastalık riskleri nedeniyle meraları bu yıl dışarıdan kiralamaya kapatıldığını, bu alanlardan en az altı aydır ikamet eden ve hayvanları kendi üzerlerine kayıtlı yerleşik yetiricilerin 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında faydalanabileceğini duyurdu.

Van Valiliği, meraları bu yıl dışarıdan kiralamaya kapattı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlara tebliğ edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Meralar zayıf bitki yapısı ve hastalık riskleri nedeniyle bu yıl dışarıdan kiralamaya tamamen kapatılmıştır. Bu alanlardan sadece mahallede en az altı aydır ikamet eden ve hayvanları kendi üzerine kayıtlı olan yerleşik yetiştiriciler, 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında faydalanabilecektir. Özellikle satış yoluyla yapılan sevklerde, işletme kapasitesinin üzerinde hayvan getirilerek meraların usulsüz kullanımı yasaktır. Bu nedenle, il dışından yapılacak sevklerde alıcı işletmenin kapasite uygunluğu hakkında Müdürlüğümüzden görüş alınması zorunludur. Mahalle muhtarları, meralara yapılan kaçak girişleri ve kapasite aşımı durumlarını derhal bildirmekle yükümlüdür. Görevini ihmal eden veya emre aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. "

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Van Valiliği, Ekonomi, Çevre, Yerel, Van

Van'da Meralar Dışarıdan Kiralamaya Kapatıldı
