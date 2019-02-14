Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

VAN'ın Çaldıran ilçesinde polisin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Çaldıran ilçesinde polisin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 10 ayrı adrese baskın yapan polis, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 3 şüpheli ise aranıyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

Çaldıran, PKK, Van, Güncel
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