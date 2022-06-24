Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

24.06.2022 21:17
Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca 22 - 23 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet PK makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar sevk fişeği, 20 adet Zagros keskin nişancı tüfek fişeği, 282 adet PK makinalı tüfek fişeği, 35 adet tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Van'da terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi Van'da terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:27:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement