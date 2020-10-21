Van'da 'Şila'lı aramada 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 'Şila'lı aramada 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
21.10.2020 09:27
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü H.D. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Son Dakika İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı