Son Dakika Haberleri: Van'da 'Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
Son Dakika Güncel Van'da 'Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Van'da 'Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

7 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da 'Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' yapıldı, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


Valilikte gerçekleştirilen ve birçok konunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde güvenlik anlamında olayların bitme noktasında geldiğini, bunun da çok önemli olduğunu ifade etti. Vali Bilmez, kurumlar arası koordinasyonun tam anlamıyla sağlanmasıyla üniversitede farklı alanlarda yaşanan sorunların da çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.


Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, üniversitedeki fakülteler, yüksekokullar, enstitüler gibi fiziki yapısı ile öğrenci sayısı ve yıllara göre meydana gelen olaylar hakkında sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.


Öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorunun çözümü için yapılaması gerekenlerin de masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.


Toplantıya; vali yardımcıları İbrahim Civelek ve Ferhat Atar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, bazı kurum müdürleri de katıldı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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