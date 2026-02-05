Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 224 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
3. Sayfa

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 224 Kilo Ele Geçirildi

05.02.2026 11:24
Ocak ayında Van'da yapılan operasyonlarda 224 kilo uyuşturucu ve 4 bin 108 hap ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince ocak ayında yürütülen çalışmalar sonucunda 224 kilo 745 gram uyuşturucu madde, 4 bin 108 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ocak ayı içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında birçok operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda 172 kilo 022 gram skunk, 25 kilo 435 gram metamfetamin, 24 kilo 387 gram eroin, 2 kilo 087 gram esrar, 719 gram afyon sakızı, 95 gram bonzai, 4 bin 108 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, 138 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 224 Kilo Ele Geçirildi
