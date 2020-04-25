Van'da yol kapatıp, polise saldıran 5 kişi, tutuklandı - Son Dakika

Van'da yol kapatıp, polise saldıran 5 kişi, tutuklandı (EKİYLE YENİDEN)

VAN'da yol kapatıp, arak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldıran 5 kişi, tutuklandı.

İl Em8niyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 20 Nisan günü yolu kapatıp, gelen polis ekiplerine molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 el yapımı patlayıcı, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 dinamit fitili ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Karpuzalan Mahallesi'ndeki arazide yaptıkları aramada ise 1 Kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 2 şarjör ve 122 mermi ele geçirdi.