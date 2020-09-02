Van'da zabıta ekipleri Van Gölü sahilinde çöp topladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Bu kapsamda, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ağartı Mahallesi sahilinde çöp topladı.
Çok sayıda zabıta memurunun katıldığı etkinlikte sahili baştan sona temizleyen ekipler, vatandaşları da çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, zabıtaların, kentte halkın sağlığını, huzurunu korumak için canla başla çalıştığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:13 - Kaynak: AA
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