Van'da polisten "çocuk kaçırma" iddialarına yalanlama

Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "çocuk kaçırma" paylaşımlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma haberleri ve paylaşımlarda yer alan iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Provokasyon amacı güdülerek, ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli çocuk kaçırma paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır."