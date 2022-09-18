Van gündem haberi: Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, Van Gölü sahil bandında çevre temizliği yaptı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da katıldığı etkinlikte gönüllüler, 20 ton çöp topladı.

Türkiye'nin en büyük gölü, dünyanın ise en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü sahilinde çöp temizliği yapıldı. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 'Sen, ben, hepimiz temiz bir İpekyolu için aramızda ol' sloganıyla Van Gölü'nün İskele Sahili'nde düzenlenen temizlik kampanyasına, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın yanı sıra çevre dostu gençler katıldı. Sahil bandında 20 ton çöp toplandı. Toplanan çöpler, kamyonlarla katı atık merkezine götürülerek geri dönüşüme kazandırıldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentteki gönüllülerin desteğiyle Van Gölü kıyısında temizlik yapıldığını belirtti. Van Gölü'nün korunması gerektiğini anlatan Kaymakam Aydın, "Van Gölü'nün temiz kalması için gerek Cumhurbaşkanlığımız gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız birçok tedbir alarak yürürlüğe koydu. Bizler de bu farkındalığı artırmak, Van Gölü'nü temizlemek ve sahip çıkmak amacıyla tüm gönüllülerimizle birlikte bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Üzüntü verici şekilde çok fazla çöp çıkıyor. Buradan herkesi Van Gölü'nü temiz tutmaya ve tüm dünyaya tanıtmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kentte ciddi anlamda çöp atma problemi olduğunu dile getiren gönüllü gençlerden Ceylan Encü ise "Çöpler ne kadar toplanırsa toplansın, insanlarımız bilinçlenmediği sürece bu sorun son bulmuyor. İnsanlarımızın bilinçlenmesi adına daha fazla etkinlikler yapacağız" dedi.