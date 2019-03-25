Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü İhbarı
14 dakika önce
EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORVan-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Van- Hakkari
karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere
mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD
ekibi sevk edildi. Karayolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Ekipler, çığın düştüğü sanılan karayolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi.
İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR
- Behçet DALMAZ/ VAN,
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:51 Kaynak: DHA
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