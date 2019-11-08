Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında (2)
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İPEKYOLU BELEDİYESİNDEKİ ARAMALAR SÜRÜYORVan'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı olan Belediye Meclis üyesi Şehsade Kurt'un terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından belediye binasında...
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
İPEKYOLU BELEDİYESİNDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR
Van'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı olan Belediye Meclis üyesi Şehsade Kurt'un terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından belediye binasında başlatılan aramalar sürüyor.
HDP Van milletvekilleri Muazzez Orhan
ve Murat Sarısaç
da aramaların südüğü belediye binasına geldi. Polis
bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, gözaltına alınan Yacan ve Kurt'un Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
'ndeki sorguları sürüyor.
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,
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