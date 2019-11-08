Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında (2)

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Van'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı olan Belediye Meclis üyesi Şehsade Kurt'un terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından belediye binasında başlatılan aramalar sürüyor.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,