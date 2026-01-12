Van OSB'de Uluslararası Firmalar ve İhracat Artışı - Son Dakika
Ekonomi

Van OSB'de Uluslararası Firmalar ve İhracat Artışı

12.01.2026 10:42
Van OSB Başkanı Memet Aslan, uluslararası firmaların yatırımlarıyla ihracatın arttığını duyurdu.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, son dönemde OSB'ye uluslararası nitelikte firmaların kazandırıldığını belirterek, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bölgede dış yatırımcıların üretime başladığını ve yeni yatırımlar için yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerel, ulusal ve uluslararası firmalara yeni tahsisler yapılacağını vurgulayan Aslan, özellikle tekstil sektörünün Avrupa'ya ciddi ihracat gerçekleştirdiğini, bunun yanı sıra İran, Irak, Orta Doğu ülkeleri, Mısır ve Lübnan'a kadar uzanan geniş bir ihracat ağı bulunduğunu dile getirdi.

"Uluslararası nitelikte firmaları sanayi bölgemize kazandırdık"

İHA muhabirine konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, OSB'nin üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Başkan Aslan, "Bizler son dönemlerde özellikle uluslararası nitelikte firmaları sanayi bölgemize kazandırdık. Şu anda dış yatırımcı ve dış finansmanla yatırım yapan firmalarımız bulunuyor. Bu firmalar üretimlerine başlamış durumda. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, yurt dışından sanayi bölgemize yatırım yapmayı bekleyen firmalar söz konusudur" dedi.

"Avrupa'ya ciddi ihracat gerçekleştiriyor"

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerel, ulusal ve uluslararası firmalara yeni tahsisler yapmayı planladıklarını dile getiren Aslan, "Organize sanayi bölgemizde üretilen ürünler arasında özellikle tekstil sektörü, Avrupa'ya ciddi ihracat gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra diğer üretimlerimizin önemli bir bölümü İran, Irak ve Orta Doğu ülkelerine; ayrıca Mısır ve Lübnan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Hamdolsun organize sanayi bölgemizde birçok ülkeye yönelik ihracat gerçekleştirilmektedir" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, OSB, Van

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
