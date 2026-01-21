Van OSB Yatırımlara Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Van OSB Yatırımlara Devam

Van OSB Yatırımlara Devam
21.01.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van OSB Başkanı Aslan, altyapıyı güçlendirerek üretim ve istihdamı artırmayı sürdürecek.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, göreve geldikleri günden bu yana altyapıyı güçlendirerek üretim ve istihdamı artırmaya yönelik istikrarlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 2026 yılında da aynı anlayışla yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Van OSB'de yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aslan, bölgenin her geçen yıl büyüdüğünü ifade etti. Aslan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Alanlarımızı genişletiyor, yeni üretim sahaları oluşturuyor ve altyapıyı güçlendiriyoruz. 2025 yılını da aynı perspektif, aynı inanç ve aynı ruhla ele aldık" dedi.

"Bölgemize ve ülke ekonomisine değer katıyor"

Van Organize Sanayi Bölgesi'nin ilin üretim gücü ve istihdamın lokomotifi olduğuna dikkat çeken Aslan, "Bölgemizde faaliyet gösteren üreticilerimiz hem istihdam sağlıyor hem de ürettikleri ürünlerle ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet ediyor. Burada üretilen her ürün ilimize, bölgemize ve ülke ekonomisine değer katıyor. Aynı zamanda dış ticaret dengelerine de önemli katkılar sunuyor" diye konuştu.

"Yoğun çaba gösteriyoruz"

Van'ın genç ve işsiz nüfus oranının yüksek olduğuna işaret eden Aslan, kurulan her yeni fabrikanın sosyal ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Her yeni üretim tesisi, burada çalışacak vatandaşlarımız aracılığıyla ailelerine ve bölgeye ciddi katkılar sağlıyor. Bu nedenle üretimin sürekliliği ve istihdamın güvenli bir şekilde devam etmesi için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Aslan, "Elektriğin düzenli olmadığı, suyun sağlıklı akmadığı, yolların ve ulaşımın yetersiz olduğu bir bölge yatırımcı için cazip değildir. Bu nedenle altyapımızı sürekli yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Amacımız Van OSB'yi yatırımcılar için daha cazip hale getirmektir" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van OSB Yatırımlara Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:08:48. #7.11#
SON DAKİKA: Van OSB Yatırımlara Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.