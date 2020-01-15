Van prof. dr. öz'e, vanlı kahvaltıcılardan davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van prof. dr. öz'e, vanlı kahvaltıcılardan davet - Son Dakika

Van prof. dr. öz'e, vanlı kahvaltıcılardan davet

6 saat önce

Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davetDÜNYACA ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözleri kahvaltısıyla ünlü Van'da tepkiyle karşılandı.

Prof. Dr. Öz'e, Vanlı kahvaltıcılardan davet

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözleri kahvaltısıyla ünlü Van'da tepkiyle karşılandı. Kahvaltı salonu işletmecileri, Amirakalıların sağlıksız yiyeceklerle kahvaltı yaptığını, sağlıklı bir kahvaltı yapması için Dr. Öz'ü Van'a davet ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sözlerine karşı çıkması, kahvaltısıyla ünlü Van'da tepki gördü. Yöreye özgü birçok çeşidin bulunduğu ve özellikle yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan 'otlu peynir', un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan bal, Van cacığı, kaymak gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu onlarca çeşit yiyecekle donatılan sofralarda kahvaltı yapanlar, kentte besin değeri yüksek, sağlıklı ve doğal çeşitlerin servis edildiğini, Dr. Öz'e Van kahvaltısı tavsiye ettiklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı salonlarını açarak, öğlen saatlerine kadar, Vanlılara, il dışından gelen yerli ve yabancı turistlere kahvaltı sunan işletme sahipleri de Van kahvaltısının doğal ve sağlıklı olduğunu Dr. Öz'ü Van'a davet ettiklerini söyledi. Amerika'da yaklaşık 10 bin kişiye kahvaltı ikramında bulunduğunu ve tanıtım için bugüne kadar 3 defa Amerika'ya gittiğini anlatan kahvaltıcı Yusuf Konak, Amerikalıların sağlıksız yiyeceklerle kahvaltı yaptıklarını ifade etti. Konak, Van kahvaltısının şifa olduğunu belirterek, Onların kahvaltılarında çikolata, cips var. Ama bizim kahvaltımız aburcubur değil, çikolata değil, doğaldır. Ben sizi Van'a davet ediyorum. Dr. Öz. eğer kendini seviyorsan, kalbini seviyorsan ve düşünüyorsan Van'a gelmeni Van kahvaltısı tatmanı istiyorum dedi.

Kahvaltıcı Akif Çoşkun da Doktor Öz, kahvaltının sağlıklı olmadığını söyledi. Tabi biz de bu haberi duyduğumuzda kahvaltıcı olarak çok üzüldük. Üzgün işe başladık. Biz kendisine katılmıyoruz. Bizler Vanlı olarak Van kahvaltısını ona tanıtmak ve yedirmek için Van'a davet ediyoruz. Van kahvaltısı yaptıktan sonra belki görüşleri değişir diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

---------------------------------

-Van kahvaltısı detayı

-Kahvaltı yapanlar

-Kahvaltıcı Yusuf konak ile röportaj

-Kahvaltıcı Fariz Gül ile röportaj

-Kahvaltıdan detaylar

-Kahvaltıcı Akif Çoşkun ile röportaj

-Kahvaltı yapan bir kişi ile röportaj

-Kahvaltı detaylar

Safa ATMACA/VAN, (DHA)-

Van prof. dr. öz'e, vanlı kahvaltıcılardan davet

Mehmet Öz, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı

Son Dakika Haberleri
21:32 TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması - Son Dakika
21:30 Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:30 Pakistan'da ölü sayısı 101'e ulaştı - Son Dakika
21:30 İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası - Son Dakika
21:26 Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını... - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van prof. dr. öz'e, vanlı kahvaltıcılardan davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]