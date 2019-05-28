Van TSO'dan 'istifa' açıklaması

Van
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner ile yönetim kurulu üyeleri Metin Abi, Diyaeddin Altındal ve Murat Beyaz
'ın basın organlarında yer alan ifadeleri üzerine Van TSO'dan açıklama geldi.
Van TSO'dan yapılan açıklamada, "Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner ile yönetim kurulu üyeleri Metin Abi, Diyaeddin Altındal ve Murat Beyaz, 27 Mayıs 2019 tarihli dilekçeleri ile yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak öncelikle görevde oldukları süre zarfında odamız çalışmaları başta olmak üzere, kentimiz ve üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bölgemizin en önemli sivil toplum kuruluşu olan, aynı zamanda iş dünyasının çatı kuruluşu Van Ticaret ve Sanayi Odasının yönetimine talip olurken, üyelerimize ve Van kamuoyuna deklare ettiğimiz ve seçim bildirgesinde yer verdiğimiz üç temel kuralımız olan; yalan konuşmayacağız, liyakatli olacağız ve odanın kurumsal kimliğine siyaseti asla bulaştırmayacağız sözünden bugüne kadar asla dönülmemiştir ve dönülmeyecektir. Söz
konusu değerlendirme istifa eden arkadaşlarımızın kişisel düşünceleridir. Bugüne kadar siyasi partilerle olan mesafeli ilişkimiz bundan sonra da aynı düzeyde devam edecektir. Bununla birlikte 31 Mart Yerel Seçimler nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Takva
, seçimlerin ardından yasal mevzuat gereği iki dönemdir yürüttüğü Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına geri dönmüştür. Ara dönemde yönetsel temsiliyette siyasete olan mesafeli kurumsal politikaların zaafiyete uğratıldığı da ayrıca kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır. Van Ticaret ve Sanayi Odası, kurumsal yapısı çerçevesinde; seçilmiş tüm organ üyeleriyle birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özveri ve duyarlılıkla, üyelerimiz ve halkımızla birlikte Van ortak paydasında buluşacak, şeffaf, hesap veren katılımcı yönetişim anlayışıyla çalışmalarına devam edecektir" denildi. - VAN