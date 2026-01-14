Van TSO'dan Ticaret Bakanı'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Van TSO'dan Ticaret Bakanı'na Ziyaret

Van TSO\'dan Ticaret Bakanı\'na Ziyaret
14.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van TSO heyeti, Ticaret Bakanı Bolat ile bölgenin ticaret sorunlarını görüştü.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis Üyesinden oluşan heyet; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Sayman Üye Burak Gültepe, Meclis Başkanı Turan Avcı, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Faruk Altınal ve Meclis Üyesi Fatih Başıbüyük'ün yer aldığı heyet, Van'ın ve bölgenin sorunlarını Bakan Ömer Bolat'a aktardır. Van TSO'dan yapılan açıklamada, görüşmede dile getirilen konu başlıkları ve sorunlar ise şöyle sıralandı:

"Başkale Gelincik ve Çaldıran Çilli Sınır Kapısı'nın açılması, Vangölü Kesintisiz Demiryolu Hattının yapılması, Van-Şırnak kara yolunun tamamlanması, Van Gümrük Müdürlüğüne tam donanımlı laboratuvar yapılması, Van'a ihtisas gümrüğü yetkisi verilmesi, Kapıköy Sınır Kapısı'nın ihracata açılması, lojistik merkezde Van'ın pilot il ilan edilmesi, Türkiye-İran Ortak OSB kurulması, bölge özelinde Azerbaycan - Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, İran bankalarının ilimizde şube açması, Sınır ticaret mevzuatının hafifletilmesi, belgelerin elektronik ortamda alınması ve sınır ticareti ürün kotasının genişletilmesi, Üzümlü ve Derecik Sınır Kapısı'nın modernizasyonu, (Üzümlü ve Derecik kapılarının modernize edilmesi, dış ticaret başta olmak üzere turizm sektöründe de gelişmelere vesile olacaktır.) Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen uluslararası nitelikte gümrüklerden geçiş belgesi olan Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Triptik) ücretlerinin uygun seviyeye çekilmesi, Kapıköy Gümrük Kapısı'na tır karne yetkisi verilmesi, İran'da bulunan Türk plakalı araçların (tır) Kapıköy'den ülkemize giriş yapması sağlanmalı, ithalat bedelinin banka aracılığı ile gönderilememesi nedeniyle; yüzde 6'lık Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) zorunlu hale gelmiştir. Bunun için muafiyet sağlanması."

Sonrasında Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile görüşen Van TSO heyeti, Van'ın sınır ticareti sorunlarını ve Bakan Bolat'a iletilen konular hakkında istişarelerde bulunuldu. - VAN

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van TSO'dan Ticaret Bakanı'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Görüşmeler başladı Fatih Terim geri dönüş yolunda Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

18:50
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:40
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 19:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: Van TSO'dan Ticaret Bakanı'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.