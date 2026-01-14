Van TSO\'dan Ticaret Bakanı\'na Ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis Üyesinden oluşan heyet; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Sayman Üye Burak Gültepe, Meclis Başkanı Turan Avcı, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Faruk Altınal ve Meclis Üyesi Fatih Başıbüyük'ün yer aldığı heyet, Van'ın ve bölgenin sorunlarını Bakan Ömer Bolat'a aktardır. Van TSO'dan yapılan açıklamada, görüşmede dile getirilen konu başlıkları ve sorunlar ise şöyle sıralandı:

"Başkale Gelincik ve Çaldıran Çilli Sınır Kapısı'nın açılması, Vangölü Kesintisiz Demiryolu Hattının yapılması, Van-Şırnak kara yolunun tamamlanması, Van Gümrük Müdürlüğüne tam donanımlı laboratuvar yapılması, Van'a ihtisas gümrüğü yetkisi verilmesi, Kapıköy Sınır Kapısı'nın ihracata açılması, lojistik merkezde Van'ın pilot il ilan edilmesi, Türkiye-İran Ortak OSB kurulması, bölge özelinde Azerbaycan - Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, İran bankalarının ilimizde şube açması, Sınır ticaret mevzuatının hafifletilmesi, belgelerin elektronik ortamda alınması ve sınır ticareti ürün kotasının genişletilmesi, Üzümlü ve Derecik Sınır Kapısı'nın modernizasyonu, (Üzümlü ve Derecik kapılarının modernize edilmesi, dış ticaret başta olmak üzere turizm sektöründe de gelişmelere vesile olacaktır.) Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen uluslararası nitelikte gümrüklerden geçiş belgesi olan Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Triptik) ücretlerinin uygun seviyeye çekilmesi, Kapıköy Gümrük Kapısı'na tır karne yetkisi verilmesi, İran'da bulunan Türk plakalı araçların (tır) Kapıköy'den ülkemize giriş yapması sağlanmalı, ithalat bedelinin banka aracılığı ile gönderilememesi nedeniyle; yüzde 6'lık Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) zorunlu hale gelmiştir. Bunun için muafiyet sağlanması."

Sonrasında Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile görüşen Van TSO heyeti, Van'ın sınır ticareti sorunlarını ve Bakan Bolat'a iletilen konular hakkında istişarelerde bulunuldu. - VAN