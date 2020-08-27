Van Valiliği'nden astsubaydan cinsel istismar iddiasına yalanlama - Son Dakika

VAN Valiliği, 'Bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. İddiaların, gerçeği yansıtmadığı, kentteki askeri birliklerde, bu isimde bir astsubay olmadığı bildirildi.

Bazı yayın organları ile sosyal medyada, bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönündeki haberler üzerine Van Valiliği yazılı açıklama yaptı. Haberin ve sosyal medyada paylaşıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, N.A'nın, ailevi sorunları nedeniyle 16 Temmuz günü, Van İlkadım Çocuk Yurduna yerleştirildiği, kent genelindeki askeri birliklerde T.A. isimli astsubay olmadığının saptandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi: