Van ve Bitlis'te Hava Koşulları Etkili
Van ve Bitlis'te Hava Koşulları Etkili

28.01.2026 14:42
Van ve Bitlis'te olumsuz hava nedeniyle yollar kapandı, Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 2 mahalle ve 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 4 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar nedeniyle kentte 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Kurtkan, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Muş'ta soğuk hava hakim

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyledi.

Açtıkları köy yollarında genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yentür, ekiplerin acil durumlar için teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Kar yağışının ardından kent merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı araçların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar battaniye ve brandalarla araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van

