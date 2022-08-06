Kanada'nın Vancouver Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler - Son Dakika
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Kanada'nın Vancouver Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler

06.08.2022 15:53
Kanada'nın Vancouver Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler

VANCOUVER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaleti genelinden 27 liseli kız öğrenciden bazıları, itfaiyenin eğitim tesislerinde üç tam günlük eğitime katılarak, yangınla mücadele ve ilk müdahale becerileri konusunda farklı görevleri öğrendi.

VANCOUVER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaleti genelinden 27 liseli kız öğrenciden bazıları, itfaiyenin eğitim tesislerinde üç tam günlük eğitime katılarak, yangınla mücadele ve ilk müdahale becerileri konusunda farklı görevleri öğrendi. Genç itfaiyeciler için bir mentorluk programı olan eğitim kampı, okuldan mezun olduktan sonra gelecekte kariyerine itfaiyeci olarak devam edecek daha fazla genç kadını çekmeyi amaçlıyor.

Kanada'nın <a class='keyword-sd' href='/vancouver/' title='Vancouver'>Vancouver</a> Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde, bir itfaiyenin eğitim tesisindeki itfaiyeci eğitim kampı sırasında bir arabanın camını aletle nasıl kıracağını öğrenen bir öğrenci, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın Vancouver Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde, bir itfaiyenin eğitim tesisindeki itfaiyeci eğitim kampı sırasında kesme ekipmanıyla bir arabanın nasıl açılacağını öğrenen bir öğrenci, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın Vancouver Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde, bir itfaiyenin eğitim tesisindeki itfaiyeci eğitim kampı sırasında bir merdivene nasıl tırmanacağını öğrenen bir öğrenci, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kanada'nın Vancouver Şehrindeki Kadın İtfaiyecilerin Eğitim Kampından Kareler - Son Dakika

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