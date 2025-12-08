Vangücü SK, Erzincan\'ı 8-0 Geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 4. haftasında Erzincan Gençler Gücüspor deplasmanda Vangücü Spora 8-0 yenildi.

Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynanan müsabakayı Ümit Karaman, Rabia Aydoğdu ile Helin Abi yönetti. Ligin 4. haftasında ev sahibi takım Vangücü SK, Erzincan Gençler Gücüspor ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren oyunun hakimiyetini elinde bulunduran ev sahibi takım Vangücü SK, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyun hakimiyetini elinde tutan ev sahibi takım, attığı 3 golle maçı 8-0 gibi farklı skorla kazandı. Helin, Sevil ve Nazar 1'er gol kaydederken, takım kaptanı Aycan ise 5 kez gol sevinci yaşadı. - ERZİNCAN