Son Dakika Haberleri: Vanlı Boksörlerden Büyük Başarı

Vanlı Boksörlerden Büyük Başarı

1 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasına katılan Vanlı sporcular, farklı kategorilerde 4 madalya aldılar.

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Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasına katılan Vanlı sporcular, farklı kategorilerde 4 madalya aldılar.

Marmaris'te düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörlerinden Yakut Yılmaz 54 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, Hamza Aslan 63 kiloda, Seyit Ahmet Gevaş 80 kiloda ve Özgür Kaya ise 52 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu. Yapılan ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Marmaris'te 490 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasına bizlerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı olarak 6 sporcumuz ile katılım sağladık. Zorlu ve 12 farklı sıklette mücadele eden sporcularımızdan 54 kiloda Yakut Yılmaz Türkiye üçüncüsü olurken, Hamza Aslan 63 kiloda, Seyit Ahmet Gevaş 80 kiloda ve Özgür Kaya ise 52 kiloda Türkiye dördüncülüğünü ilimize kazandırdılar" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Marmaris, Van, Türkiye, Spor
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