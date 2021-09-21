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Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor - Son Dakika

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

21.09.2021 11:12
Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor, System.String[]

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin açtığı ücretsiz kurs, polis olmak isteyen genç kızların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin açtığı ücretsiz kurs, polis olmak isteyen genç kızların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Parkur sınavlarına hazırlanan genç kızlar, Alipaşa Kadın Spor Merkezi'nde alanında uzman kadın eğitmenler eşliğinde fiziki yeterlilik sınavı için güç topluyor.

Antrenörleri Fatma Şimdi ve Leyla Ersöz'ün gözetiminde günlük sporlarının yanı sıra kondisyonu, çevikliği ve kuvveti artırmaya yönelik hareketler yaparak sınavlara hazırlanan adaylar, hayallerini süsleyen polislik mesleğini kazanmak için ter döküyor.

Eğitimlerini sürdüren 15 aday, sıkı bir çalışmayla parkur sınavları öncesi güç depoluyor.

"Bölgemizde çok yetenekli kız çocukları var"

Fatma Şimdi, AA muhabirine, İpekyolu ilçesinde polislik mesleğine gönül vermiş genç kızları sınava hazırladıklarını söyledi.

Adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunduklarını belirten Şimdi, şunları kaydetti:

"Merkezimizde polislik sınavına hazırlanmak isteyen 15 genç kız var. Kızlarımızın yeteneklerinin farkındayız. Hedeflerine ulaşmaları için elimizden geleni yapmaya çalıyoruz. Kızlara çabukluk, kuvvet, sprint egzersizleri yaptırıyoruz. Genel olarak askeri okul, polislik ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarına hazırlık için gerekli tüm ekipmanlara sahibiz. Yetenekli olan bu kızlarımızı eğiterek, sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz. Polislik sınavı yaklaştıkça merkezimize gelmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Tamamen ücretsiz olan merkezimizde, kursiyerlerimiz diledikleri eğitimleri alabiliyorlar. Kursiyerlerimizin ellerinden tutarak, hedefledikleri mesleklere ulaştırmak için tüm imkanlarımızı kendilerine sunuyoruz. Bölgemizde çok yetenekli kız çocukları var. Onların sadece ellerinden tutmak yeterli olur. Yeteneklerinin keşfedilmesi gerekiyor."

"Genç kızların hayalini gerçekleştirmek istiyoruz"

Spor eğitmeni Leyla Ersöz ise hem ülkeye hem de Van'a faydalı gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kentte polislik sınavlarına hazırlanmak isteyen birçok genç kızın olduğunu ifade eden Ersöz, şöyle konuştu:

"Kursumuza katılan kızlara güç, kondisyon, çabukluk, kuvvet, sprint ve kick boks gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Öğrenciler kick boks eğitimleriyle dayanıklılık ve kuvvet kazanıyorlar. Sunulan bu hizmet karşılığında kimseden herhangi bir ücret alınmıyor. Polis olmak isteyen geç kızların hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Normalde sınava hazırlanmak isteyen gençler spor salonlarına ve antrenörlere belli bir ücret vermek zorunda kalıyor fakat buraya gelen geçlerimizin imkanları çok fazla, merkezimizin tüm imkanlarından faydalanabiliyorlar."

"Polislik hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

Polis adayı Kübra Hümeyra Demir de çok sevdiği polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlattı.

Hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını ifade eden Demir, "İpekyolu Belediyesine müracaat ettiğim gibi başvurum kabul edildi. Leyla ve Fatma hocalarımız bizi sınava hazırlamak için ellerinden geleni yapıyor. Güç, kuvvet, sprint alanlarında eğitimler alıyoruz. Belirli günlerde seanslarımız oluyor. Antrenmanlarımızı, hocalarımızın gözetiminde yapıyoruz. Polislik hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kursa katılan üniversite mezunu Meryem Dündar da eğitmenlerin desteğiyle çok istedikleri mesleğe kavuşacaklarına inandıklarını kaydederek, "Polis olmak istiyorum. Kuvvet eksikliğim vardı. Hocalarımın yardımıyla bu eksikliğimi gidermeye çalışıyorum. Hedefimin peşindeyim, ilerlemeye çalışıyorum. Burası hem ücretsiz hem de bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Hocalarımın desteğiyle hedefime ulaşıp mesleğimi elime alacağım." dedi.

Kadınlar belediyenin spor merkezlerinde stres atıyor

Bu arada İpekyolu Belediyesince açılan "kadın spor merkezleri" de yoğun ilgi görüyor.

Kadınlara yönelik hizmet veren iki merkezden bugüne kadar faydalanan yaklaşık 2 bin kişi spor yapma imkanına kavuştu.

Ücretsiz kafeteryası, çocuk oyun alanı bulunan spor salonlarında kadınlar, üç grup halinde kardiyo (Kalp atışlarını hızlandırmak amacı ile yapılan antrenman), step, aeorobik gibi egzersize dayalı sportif aktiviteler gerçekleştiriyor.

Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor
Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor
Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor
Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor
Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor

Kick Boks, İpekyolu, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vanlı genç kızlar polislik sınavına belediyenin desteğiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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