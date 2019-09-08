Vanspor: 0-1

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Fatih Pazı (xx), Nurettin Taşkesen (xx)
NİĞDE ANADOLU: Muhammed Taha Tepe (xx), Berkay Tekin (x) (Dk. 67 Berkim Taşkın x), Berkehan Biçer (xx), Recep Yemişci (xx), Hakkı Peker (xx), Metehan Yılmaz (xx), Ramazan Övüç (xx), Emirhan Özyaşar (xx) (Dk. 78 Kadir Yurttadur x), Enis Durak (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xx) (Dk. 85 Aykut Çolakoğlu x), Hakkı Yıldız (xx)
VANSPOR: Salih Şenbaş (xxx) (Dk. 27 Asil Kaan Güler x), Serdar Cansu (xxx), Burçak Özkanca (xxx), Samet Cantürk (xxx), Barış Gök (xxx), Oktay Aydın (xxx), Timuçin Aşcıgil (xxx) (Dk. 64 Barış Sağır xx), Sefa Küpeli (xxx), Mehmet Sıddık İstemi (xxx), Batuhan Er (xxx) (Dk. 77 Tunç Ömurat Behram xx), Osman Torun (xxx)
GOL: Dk. 10 Batuhan Er (Vanspor)
SARI KARTLAR: Metehan Yılmaz (Niğde Anadolu)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu, konuk ettiği Vanspor'a 1-0 yenildi.