Vanspor Taraftarından IŞİD'e Tepki

(VAN) - Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Vanspor– Iğdır FK karşılaşmasında, Vanspor taraftarları, tribünlerden "Kahrolsun IŞİD" sloganları attı.

Vanspor ile Iğdır FK arasında oynanan Doğu derbisinde tribünlerden yükselen sloganlar, statta geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın farklı bölümlerinde Vanspor tribünlerinden "Kahrolsun IŞİD" sloganları yükseldi.

Maç güvenliği ve tribün olaylarını yeniden gündeme getiren sloganlarla ilgili kulüplerden ve resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.