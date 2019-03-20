Son Dakika Haberleri: Varank: "18 Ayda 625 Milyonluk Yatırım Örneği Türkiye Tarihinde Yoktur" –

Varank: "18 Ayda 625 Milyonluk Yatırım Örneği Türkiye Tarihinde Yoktur" –

52 dakika önce

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndaki konuşması - Varank: "18 ayda 625 milyonluk yatırım örneği Türkiye tarihinde yoktur"TUNCELİ (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda konuştu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndaki konuşması - Varank:
"18 ayda 625 milyonluk yatırım örneği Türkiye tarihinde yoktur"

TUNCELİ (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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