Varank: "18 Ayda 625 Milyonluk Yatırım Örneği Türkiye Tarihinde Yoktur" –
52 dakika önce
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'ndaki konuşması - Varank: "18 ayda 625 milyonluk yatırım örneği Türkiye tarihinde yoktur"TUNCELİ (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:16 Kaynak: AA
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