Varlık Fonu Sayıştay Denetiminden Kaçırıldı

29.01.2026 23:33
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi kararının etkisiz hale getirildiğini belirterek, Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimi dışına çıkarıldığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi kararının etkisiz hale getirildiğini belirterek, Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay denetimi dışına çıkarıldığını söyledi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile AYM kararını boşa düşürüp, yönetimlerindeki Varlık Fonu'nu Sayıştay denetiminden tamamen kaçırdılar. Kontrollerindeki şirketlerin ve kurumların bütçelerini istedikleri gibi harcamak, siyasetlerini finanse etmek ve çift maaş dağıtmak için her şeyi yapıyorlar. Sevmedikleri denetimden kaçmak için her şeyi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

