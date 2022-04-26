Varşova'da günlük yaşam - Son Dakika

Gündelik yaşamdan detaylar

'Eski Şehir'den detaylar

'Putin'i beslemeyin' anlamına gelen afiş

Polonya'nın başkenti Varşova'nın tarihi bölgesi 'Eski Şehir'de günlük yaşam renkli görüntülere sahne oluyor. Tarihi 13.yy'a kadar uzanan ve 'Stare Mesto' olarak anılan kentin bu kısmında gün içerisinde hareketlilik yaşanıyor. Öte yandan, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş nedeniyle bir otobüs durağında Lehçe, 'Putin'i beslemeyin' anlamına gelen 'Nie Karm Putina' afişinin asıldığı görülüyor.