Varşova'da günlük yaşam - Son Dakika
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Varşova'da günlük yaşam

26.04.2022 12:09

Gündelik yaşamdan detaylar 'Eski Şehir'den detaylar 'Putin'i beslemeyin' anlamına gelen afiş Polonya'nın başkenti Varşova'nın tarihi bölgesi 'Eski Şehir'de günlük yaşam renkli görüntülere sahne oluyor.

Gündelik yaşamdan detaylar

'Eski Şehir'den detaylar

'Putin'i beslemeyin' anlamına gelen afiş

Polonya'nın başkenti Varşova'nın tarihi bölgesi 'Eski Şehir'de günlük yaşam renkli görüntülere sahne oluyor. Tarihi 13.yy'a kadar uzanan ve 'Stare Mesto' olarak anılan kentin bu kısmında gün içerisinde hareketlilik yaşanıyor. Öte yandan, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş nedeniyle bir otobüs durağında Lehçe, 'Putin'i beslemeyin' anlamına gelen 'Nie Karm Putina' afişinin asıldığı görülüyor.

Varşova'da günlük yaşam
Varşova'da günlük yaşam
Varşova'da günlük yaşam
Varşova'da günlük yaşam

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Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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