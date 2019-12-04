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Varto'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesindeki Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Varto'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği, System.String[]

Muş'un Varto ilçesindeki Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Etkinliğe Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, Özel Eğitim Dernekleri İl Başkanı Akın Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Hazırlanan ve üzerinde "engelleri beraber aşalım" yazılı pastayı engelli öğrencilerle birlikte kesip kendi eliyle ikram eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Engelliler günü kutlamalarına katıldık. Yaptığımız incelemelerde birçok insanın yapamadığını engellilerimiz yapmıştır. Bu da bizi mutlu etmiştir. Allah güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu çocuklar bizim için çok önemli, elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekir. Onların yaşamlarını daha engelsiz bir yaşama çevirmeye çalışalım. Bir engelli insanı mutlu etmek zor bir şey burada çalışan öğretmenleri kutluyorum. Engelliler gününüzü kutluyorum. Emeği geçen her kese teşekkür ederim "dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, "Öğrencilerimizle olmak, böyle bir günde mutluluklarını paylaşmak bize onur verdi. Onların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olduk. Engelliler gününü kutlamak bir günden ibaret olmamalı. Her gün yaşamımızın bir parçası, hayatın bir gerçeği olarak onların sorunlarını görmemiz, yaşamamız, iyileştirilmesi yönünde çalışmamız gerekir. Bu toplumun yaklaşık yüzde 10'u bedensel ve zihinsel engelli. Bu sorunlar aşılabilecek sorunlar. Aşabileceğimizi de biliyoruz. Ama bizim halletmemiz gereken düşünsel engellerdir. Kafamızdaki engellerdir. Özel öğrencilerimize sahip çıkalım. Öğrencilerimiz gayet güzel okullarda eğitimlerini sürdürmektedirler" dedi.


Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Barış Kaya'nın da bir konuşma yapmasının ardından program müzik eşliğinde öğrenciler halay çekti. - MUŞ

Dünya Engelliler Günü, Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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