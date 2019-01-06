Varto'da Soğuğa Karşı 'Brandalı' Yalıtım
1 saat önce
HAVA sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar soğuktan korunmak için 'branda'lı çözüm buldu.
HAVA sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş
'un Varto
ilçesinde vatandaşlar soğuktan korunmak için 'branda'lı çözüm buldu. Evlerinin kapı ve pencerelerini brandayla kapatan vatandaşlar, soğuktan korunmaya çalışıyor. İnönü Mahallesinde yaşayan Dünya Bingöl
, çok sert geçen ilçede soğuktan korunmak için brandayla yalıtım yaptıklarını söyledi.
Kış mevsiminin sert ve yağışlı geçtiği Varto ilçesinde soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar, brandalı yalıtım yapmaya başladı. Tek katlı evlerinin pencere ve kapı önlerini brandayla kapatan vatandaşlar, soğuk havanın içeri, içerdeki sıcağın da dışarı çıkmasını önlemeye çalışıyor. İnönü mahallesinde yaşayan Dünya Bingöl, Varto'da kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uyguluyoruz. Ayrıca, kışlık yakacak olarak kullandığımız odun ve tezekler de donmasın niye naylona sararak koruyoruz" dedi.
Seyfettin Yaylasa ise evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını anlatırken, Ali Haydar Aşkın da soğuktan korunmanın en iyi yönteminin branda ve naylon olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:32 Kaynak: DHA
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