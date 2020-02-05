Varto'da tekstil fabrikası kurulacak

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, 75 kişinin istihdam edileceği bir tekstil fabrikasının kurulacağı müjdesini verdi.



Mülkiyeti Erhan Coşkun'a ait olan bir düğün salonun alt katında yapılacak olan tekstil fabrikasının çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ertuğrul Avcı, ilçeyi yakından ilgilendiren önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirtti. Avcı, "Kaymakamlık ve belediye, işsizlik sorununu gidermeye yönelik ciddi manada katkı sağlayacak bir proje için harekete geçti. 2 dönüm alan üzerine 75 kişinin çalışacağı yeni bir tekstil fabrikası kuruluyor. KOSGEB destekli projenin uygulanacağı düğün salonun alt katında incelemelerde bulunduk. İlgili kurum amirlerinin de hazır bulunduğu incelemeler sırasında projenin detayları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Fizibilite çalışmalarının yapıldığı projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor. Varto'ya ve Vartolulara hayırlı olsun" dedi.



Tekstil fabrikasının düğün salonunun alt katında kurulacağını söyleyen Erhan Coşkun ise, "İlçemizde hiçbir fabrikanın olmadığının üzüntüsü içerisindeydik. Yaptığımız çalışmalarla ilçemize bir tekstil fabrikası kazandırdık. İlçemiz için hayırlı olur. Kaymakamımız incelemelerde bulundu. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ