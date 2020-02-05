Varto'da tekstil fabrikası kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varto'da tekstil fabrikası kurulacak - Son Dakika Ekonomi

Varto'da tekstil fabrikası kurulacak

7 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, 75 kişinin istihdam edileceği bir tekstil fabrikasının kurulacağı müjdesini verdi.

Varto'da tekstil fabrikası kurulacak, System.String[]

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, 75 kişinin istihdam edileceği bir tekstil fabrikasının kurulacağı müjdesini verdi.


Mülkiyeti Erhan Coşkun'a ait olan bir düğün salonun alt katında yapılacak olan tekstil fabrikasının çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ertuğrul Avcı, ilçeyi yakından ilgilendiren önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirtti. Avcı, "Kaymakamlık ve belediye, işsizlik sorununu gidermeye yönelik ciddi manada katkı sağlayacak bir proje için harekete geçti. 2 dönüm alan üzerine 75 kişinin çalışacağı yeni bir tekstil fabrikası kuruluyor. KOSGEB destekli projenin uygulanacağı düğün salonun alt katında incelemelerde bulunduk. İlgili kurum amirlerinin de hazır bulunduğu incelemeler sırasında projenin detayları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Fizibilite çalışmalarının yapıldığı projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor. Varto'ya ve Vartolulara hayırlı olsun" dedi.


Tekstil fabrikasının düğün salonunun alt katında kurulacağını söyleyen Erhan Coşkun ise, "İlçemizde hiçbir fabrikanın olmadığının üzüntüsü içerisindeydik. Yaptığımız çalışmalarla ilçemize bir tekstil fabrikası kazandırdık. İlçemiz için hayırlı olur. Kaymakamımız incelemelerde bulundu. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Varto, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi
Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Varto'da tekstil fabrikası kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]